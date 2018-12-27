Журналисту Вышинскому продлили срок ареста до 27 января

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Журналисту Вышинскому продлили срок ареста до 27 января

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Кирилл Вышинский. Фото: ©РИА Новости

Херсонский суд продлил арест главному редактору РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Журналист будет находиться под стражей до 27 января.

— Срок содержания под стражей продлили на месяц, — сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин.

Главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. С тех пор он находится под стражей.

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