Журналисту Вышинскому продлили срок ареста до 27 января

Херсонский суд продлил арест главному редактору РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Журналист будет находиться под стражей до 27 января.
— Срок содержания под стражей продлили на месяц, — сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин.
Главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. С тех пор он находится под стражей.
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