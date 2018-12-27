Всё из-за футбола. В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов

Специалисты прогнозируют, что большая часть мини-гостиниц продолжит работать и в следующем году.

Количество хостелов в российских городах, открывшихся в 2018 году, выросло на 83 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса путешествий OneTwoTrip.

Так, по данным сервиса, в уходящем году в системах бронирования в 50 крупных городах России было зарегистрировано 530 новых хостелов. Это на 83 процента больше, чем в 2017-м. Всего в стране открыто 1,57 тысячи мини-гостиниц, доступных для бронирования.

Наибольшее количество хостелов за год открылось в Москве — 121. Следом идут Санкт-Петербург с 67 мини-гостиницами, Казань (32), Екатеринбург (24), Ростов-на-Дону (21), Самара (19), Нижний Новгород (18), Краснодар (17), Новосибирск (14), Волгоград и Иркутск (по 13).

Примечательно, что больше половины открытий произошло в городах, принимавших чемпионат мира по футболу. Специалисты ожидают, что эти хостелы продолжат работать и дальше.

— Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году, обеспечив ему рекордные показатели по открытию новых средств размещения... Интерес к внутреннему туризму, переориентация потребителей на бюджетные варианты размещения, формирование нового поколения путешественников стимулируют спрос на хостелы вне зависимости от событийного календаря, — заявил директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.