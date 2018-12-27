"Новая церковь" Украины заявила о присоединении к ней общины УПЦ под Тернополем

Первая община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области присоединилась к "новой церкви" Украины (ПЦУ), заявили в пресс-службе Тернопольской епархии неканонической религиозной структуры.
— Нестор, архиепископ Тернопольский и Кременецкий, удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Требуховцы Бучацкого района и принял её в состав Тернопольской епархии православной церкви Украины, — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве 15 декабря прошёл так называемый объединительный собор, где главой "новой церкви" избрали "митрополита" Епифания (Думенко). Мероприятие посетили два иерарха канонической УПЦ — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и митрополит Винницкий и Барский Симеон. Синод Украинской православной церкви предал их анафеме.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени