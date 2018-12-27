Лидер движения "Волонтёры-медики": Конечной точкой наших усилий является человек

Председатель ВОД "Волонтёры-медики" Павел Савчук выступил на заседании Госсовета при участии президента России Владимира Путина. Сегодня там подводили итоги Года волонтёра и говорили о развитии добровольческого движения и социально ориентированных НКО.

Движение "Волонтёры-медики" было основано в 2013 году активистами проекта "Волонтёры Склифа". На сегодняшний день оно объединяет 20 тысяч добровольцев более чем в 80 регионах России.

Докладывая главе государства о результатах работы движения за этот год, Павел Савчук горячо поблагодарил единомышленников и всех россиян, посвящающих себя добровольчеству.

— Вокруг общих ценностей, таких как помощь людям и милосердие, формируется единая команда неравнодушных людей. У нас большая и добрая страна. Есть много направлений, проектов и организаций, но всех объединяет одно — конечной точкой волонтёрских усилий является человек, — заявил он, выступая на Госсовете.

"Волонтёрам-медикам" действительно есть чем гордится. В уходящем году они посетили более 1000 фельдшерско-акушерских пунктов в малых городах и сёлах страны. Добровольцы участвовали в медицинских осмотрах, проводили профилактику, занимались благоустройством территорий и помогали с мелким ремонтом медпунктов.

Много времени в этом году уделялось и обучению волонтёров. Для того чтобы сформировать у добровольцев необходимые навыки и компетенции, было разработано около ста образовательных программ. Большим прорывом стало открытие Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России.

— Сфера здравоохранения сейчас открыта для волонтёров. Благодаря этому увеличивается количество больниц-партнёров, врачи понимают, зачем нужны волонтёры, и принимают нашу помощь. А сами добровольцы чувствуют, что они действительно нужны, — добавил Савчук.

Напомним, что президент России выразил признательность добровольцам за проделанную работу. При этом он обратился к чиновникам с призывом не бюрократизировать волонтёрское движение, напомнив, что оно должно оставаться добровольческим. Также Путин призвал глав регионов страны на личном примере поддержать проекты волонтёров.