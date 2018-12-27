Не хотел колоть дрова. Житель Волгоградской области до смерти избил пасынка

В правоохранительных органах рассказали, что задержанный ранее уже был судим за избиение другого ребёнка.

В Волгоградской области отчим до смерти избил 7-летнего пасынка за отказ колоть дрова. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Как отмечают следователи, 25 декабря в хуторе Рябовском было найдено тело ребёнка с черепно-мозговой травмой. По подозрению в смерти мальчика задержали его 35-летнего отчима, который раньше уже был судим за избиение другого ребёнка.

— Он заставил пасынка колоть дрова, а когда ребёнок зашёл в дом, он схватил его за голову и стал бить об стену. Травмы оказались смертельными, — говорится в сообщении.

Следователи также сообщили, что мальчик часто подвергался издевательствам со стороны отчима, мать ребёнка покрывала сожителя.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Тюмени отчим убил пасынка в борьбе за пульт от телевизора.