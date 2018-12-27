Покупатель открыл стрельбу в самарском магазине и ранил продавщицу

Мужчина зашёл в круглосуточный продуктовый магазин и вступил в словесную перепалку.

Полицейские Самары задержали подозреваемого в нападении на продуктовый магазин. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошёл ночью. Тогда мужчина зашёл в круглосуточный продуктовый магазин, вступил в словесную перепалку и начал беспорядочную стрельбу, во время которой ранил продавщицу торговой точки. После этого он похитил из кассы 3,5 тысячи рублей и ушёл.

Злоумышленника задержали по горячим следам. По факту заведены уголовные дела по двум статьям — "Разбой" и "Незаконное приобретение оружия".