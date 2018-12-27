Нужно исполнить обещания. Путин напомнил новым губернаторам, что победить — мало

Путин напомнил новым губернаторам, что после предвыборной кампании и победы на выборах нужно исполнить все обещания.
— Предвыборная кампания имеет свою логику — вы говорите, чего хотите добиться. Но после наступает период, чтобы показать свою состоятельность и исполнить обещания, которые вы давали. Это самое главное, — заявил президент на встрече с избранными главами регионов.
Путин добавил, что рад, что представители оппозиции также добиваются успехов на выборах.
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