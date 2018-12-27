В ЦОДД рассказали, как не попасть в пробку сегодня в вечерний час пик

Специалисты отметили, что на затруднение движения влияют праздничные мероприятия, которые уже проводят в столице.

Московским автолюбителям рекомендуют перенести время своих поездок на более поздние часы в четверг, чтобы избежать пробок на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

— Для поездок на машине лучше выбрать более позднее время — после 21 часа, — говорится в сообщении.

В ЦОДД отметили, что движение осложнено по причине праздничных мероприятий, таких как ёлки, концерты и фестивали, которые уже проводятся в Москве.