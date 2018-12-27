Добавьте скумбрию, а не майонез! Украинцев призвали готовить оливье по-новому

Кроме того, чтобы сохранить здоровье, нужно изменить соотношение компонентов: положить больше моркови и зелёного лука.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала жителей страны готовить традиционные новогодние салаты — оливье, селёдку под шубой — по-новому. Так, по её мнению, в этих блюдах много майонеза и человеческого труда.

На своей странице в "Фейсбуке" Супрун попросила украинцев "взвесить все за и против" при планировании меню на Новый год, ведь "шум, ожоги, многозадачность, тяжёлые сумки и траты денег — ничто из этого здоровья не добавит".

Первым под критику украинского министра попало оливье. Политик заявила, этот салат может стать полноценным блюдом, так как в нём есть белки, жиры и медленные углеводы.

Что сделать? Есть оливье — не готовьте больше калорийных блюд! Ульяна Супрун

Она объяснила, что главной проблемой в оливье является майонез: он калорийный и затрудняет пищеварение. Вместо него отлично подойдёт сметана, в которой содержится витамин D, молочнокислые бактерии и жирные кислоты.

— Наконец, измените соотношение компонентов: больше моркови, свежий огурец вместо солёного, зелёный лук вместо репчатого (в нём много магния), отварное филе вместо колбасы и ветчины. Добавьте солёную скумбрию, — советует Супрун.

Селёдку под шубой и. о. главы украинского Минздрава вообще посоветовала разделить на компоненты и съесть её в таком виде.

Сделайте проще — отдельно сельдь или скумбрия. Отдельно — винегрет, и добавьте к этому печёные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыкву и масло. Вы получите то же самое, но в более лёгкой форме Ульяна Супрун

Кроме того, она посоветовала не жарить мясо, а запекать, холодец дополнить овощным салатом и отказаться от колбасы и ветчины. Также, по словам Супрун, полезно будет приготовить к праздникам куриный суп, рыбный бульон или борщ.