Аккуратнее на праздниках. Стало известно, какой алкоголь чаще всего подделывают

В 2018 году было выявлено 77 тысяч правонарушений, связанных с незаконным оборотом спиртного.

Замглавы отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России Сергей Смирнов рассказал, что чаще всего в России подделывают водку, а также виски и шампанское.

— Водка больше всего подвержена подделкам. Бутлегеры подделывают и виски, пользующееся спросом, подделывают шампанское, которое также пользуется спросом, особенно сейчас, в предстоящие новогодние праздники, — сказал Смирнов в интервью радиостанции "Милицейская волна".

Он отметил, что все прочие виды алкоголя также подделывают "в той или иной степени".

По словам Смирнова, в 2018 году выявлено 77 тысяч правонарушений, которые были связаны с незаконным оборотом спиртного. Из них 46 тысяч — незаконная торговля и нарушения правил торговли.

По всем правонарушениям возбуждено более пяти тысяч уголовных дел, составлено более 70 тысяч административных протоколов. Сотрудники МВД также пресекли работу 117 "чёрных" производств и выявили 46 организованных групп.