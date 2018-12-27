Путин заявил, что рад, когда представители оппозиционных партий приходят к цели

Российский лидер Владимир Путин заявил, что рад тому, что представители оппозиционных партий добиваются целей, которые перед собой ставят. Такое заявление глава государства сделал на встрече с избранными главами ряда российских регионов.

— Я очень рад, что и представители оппозиционных партий добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят, — сказал Путин.

Президент отметил, что недавно эта тема поднималась на встрече с лидерами парламентских партий и со своей стороны они пообещали всяческую поддержку.

Глава государства также пожелал руководителям регионов удачи.