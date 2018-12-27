Путину рассказали, почему Россию называют волонтёрской державой

Ксения Разуева также поясняет, что Год добровольчества не заканчивается, ведь в нашей стране очень много добрых людей.

Директор Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи Ксения Разуваева на Госсовете рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что за границей нашу страну называют волонтёрской державой, и объяснила почему. Она напомнила, что в этом году Россия проводила Международный форум добровольцев.

— На нём собралось 22 тысячи человек из 120 стран мира. Притом что конкурс на участие иностранцев составил 10 человек на место. Проводили мы этот форум и все наши международные программы сегодня с крупнейшими международными организациями — это и добровольцы ООН, и Международная ассоциация волонтёрских усилий. И коллеги достаточно высоко оценивают уровень развития волонтёрского движения в нашей стране и даже называют нас волонтёрской державой, — рассказывает Разуваева.

Она также поблагодарила президента от многомиллионного волонтёрского сообщества за то, что 2018 год прошёл под знаком добра. Напомним, что текущий год — Год волонтёров и добровольцев.

— Спасибо большое. Год добровольчества не заканчивается, у нас очень много добрых людей в стране, и на самом деле нужно просто создать условия для того, чтобы эту доброту люди в себе раскрыли. Поэтому спасибо вам, спасибо всем присутствующим, спасибо волонтёрам за этот чудесный год, — подытожила директор Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

Как уже сообщал Лайф, президент России выразил признательность добровольцам за проделанную работу. При этом он обратился к чиновникам с призывом не бюрократизировать волонтёрское движение, напомнив, что оно должно оставаться добровольческим. Также Путин призвал глав регионов страны на личном примере поддержать проекты волонтёров.