"Кличка Антонина". Лолита заявила о нетрадиционной ориентации депутата Геращенко

Певица Лолита Милявская рассказала о нетрадиционной ориентации депутата Верховной рады Украины Антона Геращенко и заявила, что "есть подпольная кличка Антонина". Об этом она сообщила "Крючок TV".
Во время беседы журналистка Светлана Крюкова напомнила артистке о том, что Геращенко был одним из инициаторов идеи создания базы "Миротворец", согласно которой Лолите запретили въезд на Украину.
— Вот тогда он гей точно. Вернее — нет. Слово *** лучше подходит, потому что гей — это всего лишь сексуальная окраска любого человека, — прокомментировала Лолита.
Как ранее писал Лайф, Лолита заявила, что для неё Крым остаётся украинским.
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