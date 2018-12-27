"Кличка Антонина". Лолита заявила о нетрадиционной ориентации депутата Геращенко

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"Кличка Антонина". Лолита заявила о нетрадиционной ориентации депутата Геращенко

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Певица Лолита Милявская. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Артистка считает, что украинского парламентария следует называть более грубым словом за идею создания базы "Миротворец".

Певица Лолита Милявская рассказала о нетрадиционной ориентации депутата Верховной рады Украины Антона Геращенко и заявила, что "есть подпольная кличка Антонина". Об этом она сообщила "Крючок TV".

Во время беседы журналистка Светлана Крюкова напомнила артистке о том, что Геращенко был одним из инициаторов идеи создания базы "Миротворец", согласно которой Лолите запретили въезд на Украину.

— Вот тогда он гей точно. Вернее — нет. Слово *** лучше подходит, потому что гей — это всего лишь сексуальная окраска любого человека, — прокомментировала Лолита.

Как ранее писал Лайф, Лолита заявила, что для неё Крым остаётся украинским.

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