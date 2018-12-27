В РФ могут ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев с осени 2019 года

Министерство внутренних дел России предложило отказаться от необходимости для иностранцев продлевать вид на жительство в стране каждые пять лет. Законопроект размещён на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.
В документе отмечается, что подобный подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в РФ. Он предусматривает и пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов.
Общественное обсуждение законопроекта будет проходить до 9 января.
Предполагается, что закон начнёт действовать в сентябре 2019 года.
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