В РФ могут ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев с осени 2019 года

Подобный подход призван упростить механизм реализации института постоянного проживания в России.

Министерство внутренних дел России предложило отказаться от необходимости для иностранцев продлевать вид на жительство в стране каждые пять лет. Законопроект размещён на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что подобный подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в РФ. Он предусматривает и пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов.

Общественное обсуждение законопроекта будет проходить до 9 января.

Предполагается, что закон начнёт действовать в сентябре 2019 года.