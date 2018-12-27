Били ногами. Лолита рассказала, как на её мать напали в Киеве за русский язык

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что на её пожилую мать напали на одной из киевских улиц за русский язык. История произошла ещё пять лет назад, вспоминает артистка в интервью " Крючок TV".
— Мама возвращалась с дочкой со школы, до дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелёк, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: "Ты что, по-русски говоришь?" — и мама получила в голову, — сказала певица.
По её словам, пожилую женщину били ногами и она получила сотрясение мозга, в результате которого женщина полгода провела в больнице. После этого случая исполнительница наняла для матери и дочери охранника.
Про этот инцидент она не хотела рассказывать, так как её дочке нужно было доучиться в школе.
Напомним, ранее в этом же интервью она рассказала, что для неё Крым остаётся украинским.
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