Били ногами. Лолита рассказала, как на её мать напали в Киеве за русский язык

Инцидент произошёл ещё несколько лет назад, но артистка не рассказывала про ситуацию, так как её дочке нужно было доучиться в школе.

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что на её пожилую мать напали на одной из киевских улиц за русский язык. История произошла ещё пять лет назад, вспоминает артистка в интервью " Крючок TV".

— Мама возвращалась с дочкой со школы, до дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелёк, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: "Ты что, по-русски говоришь?" — и мама получила в голову, — сказала певица.

По её словам, пожилую женщину били ногами и она получила сотрясение мозга, в результате которого женщина полгода провела в больнице. После этого случая исполнительница наняла для матери и дочери охранника.

Про этот инцидент она не хотела рассказывать, так как её дочке нужно было доучиться в школе.

Напомним, ранее в этом же интервью она рассказала, что для неё Крым остаётся украинским.