"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Пальма-де-Майорку

Путешествия в испанские каникулы буду стартовать четыре раза в неделю уже с 1 июня 2019 года.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов в столицу испанского острова Майорка — Пальма-де-Майорку. Начало регулярных полётов по новому маршруту стартует уже с 1 июня 2019 года.

Пальма-де-Майорка — самый большой город Балеарского архипелага, расположенного в Средиземном море. Он славится своим историческим наследием, а в каждой узкой улочке и площади, в каждом старинном доме раскрывается многовековая история Майорки, где соединяются культуры и религии разных народов.

Рейсы буду выполняться на комфортабельных самолётах Airbus 320 четыре раза в неделю по следующему расписанию:

по направлению Москва — Пальма-де-Майорка:

— рейс SU2518, в субботу и воскресенье вылет в 7:55, во вторник и пятницу — в 12:15,

по направлению Пальма-де-Майорка — Москва:

— рейс SU2519, в субботу и воскресенье вылет в 12:35, во вторник и пятницу — в 17:15 (время местное).

К слову, "Аэрофлот" постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полётов на популярных маршрутах. Крупнейший российский перевозчик выполняет собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах мира, в том числе по 54 маршрутам по России. В этом зимнем сезоне "Аэрофлот" открыл 14 новых маршрутов как на собственном парке воздушных судов, так и в партнёрстве с дочерней авиакомпанией "Россия". Так, для путешествий стали доступны прямые рейсы из Москвы в города Северного Кавказа (Владикавказ, Грозный, Махачкала, Назрань (Магас), Нальчик), а также в города Приволжья (Ижевск и Ульяновск). Компания открыла полёты из Москвы в Бухару и Ош, международные маршруты пополнили три европейских города (Гётеборг, Дублин и Любляна), а также рейсы в крупнейший город индонезийского острова Бали — Денпасар и крупнейший мегаполис Шри-Ланки — Коломбо.