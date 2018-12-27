Десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Москве

Многим деткам, находящимся на лечении, нельзя быть в местах массового скопления людей и посещать общественные мероприятия.

Целый десант Дедов Морозов и Снегурочек спустился с крыши Морозовской детской больницы в Москве и поздравил маленьких пациентов через окна. В роли бородатых волшебников выступили столичные спасатели.

Многим деткам, находящимся на лечении в больнице, нельзя быть в местах массового скопления людей и посещать общественные мероприятия.

— Поэтому появление необычных гостей в стенах больницы в канун Нового года и Рождества неслучайно. Словно в новогодней сказке праздничный спасательный десант из 60 Дедов Морозов высадился на крыше больницы и с помощью альпинистского снаряжения неожиданным образом появится в окнах больничных палат, — приводит агентство городских новостей "Москва" сообщение пресс-службы московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.