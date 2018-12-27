"Убожество не лечится". В Одесской области сообщили об осквернении храма УПЦ

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"Убожество не лечится". В Одесской области сообщили об осквернении храма УПЦ

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Неизвестные устроили погром, украли пожертвования и осквернили церковное помещение.

— В ночь на 26 декабря произошло нападение на храм в селе Семёновка Белгород-Днестровского района. Неизвестные устроили погром, украли пожертвования и осквернили церковное помещение, — сообщила она на своей странице в "Фейсбуке".

Неизвестные осквернили храм канонической Украинской православной церкви в Одесской области. Об этом заявила депутат Одесского облсовета Ирина Ковалиш.

<p>Фото: ©Facebook/<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100001211376954&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAMpCZHcsqcKXakvb85QiS_poNWhr8fvFyczstopA-MMhCUYRwBTdkq0MMo6gjKa4e5_pcpSBxKWhQQ&tn-str=%2AF" target="_blank"><ins>Ирина Ковалиш</ins></a></p>

<p>Фото: ©Facebook/<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100001211376954&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAMpCZHcsqcKXakvb85QiS_poNWhr8fvFyczstopA-MMhCUYRwBTdkq0MMo6gjKa4e5_pcpSBxKWhQQ&tn-str=%2AF" target="_blank"><ins>Ирина Ковалиш</ins></a></p>

По словам депутата, это "не первое нападение на храмы Украинской православной церкви в Белгород-Днестровском районе". По её подсчётам, только на Семёновский храм за 4 года было совершено пять нападений, и ни разу вандалы не были найдены.

Миллионы украинцев, едва сводящих концы с концами, зомбированы автокефалией. Я же, глядя на эти бесчинства в храме, вспоминаю слова Булгакова о разрухе в головах и понимаю, что моральное уродство и убожество души переименованием УПЦ в РПЦ не лечится!

Напомним, что 15 декабря в Киеве был утверждён устав и выбран предстоятель новой "автокефальной" Церкви.

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