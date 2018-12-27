Кожемяко рассказал о любимых блюдах на Новый год

Кроме того, глава Приморья поделился впечатлениями от того, каково это — отмечать главный праздник одними из первых в стране.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что встретит Новый год дома в кругу семьи, а на столе обязательно будет стоять сельдь под шубой.

— Дома, как положено: сельдь под шубой, утром пельмени — всё как обычно... Был у нас на фабрике, посмотрел, что там ручная лепка — стоило бы оттуда попробовать [пельмени], — ответил Кожемяко на вопрос корреспондента Лайфа о планах на новогоднюю ночь.

Также глава Приморья поделился впечатлениями от того, каково это — встречать Новый год одними из первых в стране.

— Всегда люди, которые находятся здесь [в Москве], тебя поздравляют. Потом ты под утро уже начинаешь поздравлять, кто в Москве остался из друзей и товарищей. Получается такая эстафета переходящая. Новый год можно каждый час отмечать, к семи утра уже хорошо, — пошутил губернатор.