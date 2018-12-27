Сдали на металлолом. Под Ульяновском двое жителей украли мост

Преступники с помощью бензореза демонтировали металлическую конструкцию переправы с целью наживы.

В Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении двух безработных мужчин за то, что они украли мост в деревне Пески Карсунского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

Как отмечается, 24 декабря в полицию обратился глава администрации Карсунского района и сообщил, что в деревне Пески разобрали и похитили пешеходный мост через реку Барыш, стоимость которого оценивается в 407 тысяч рублей.

Согласно данным правоохранителей, преступники с помощью бензореза спилили металлическую часть переправы и увезли на автомобиле, чтобы сдать на металлолом. Они выручили 1,8 тысячи рублей, которые потратили на личные нужды.

— Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались 47-летний и 57-летний неработающие жители Карсунского района, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В прошлом году похожий случай произошёл в Красноярском крае, где неизвестные украли бетонные плиты с моста, по которому дачники добирались до своих участков.