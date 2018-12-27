Кожемяко: Предпосылок для объединения Сахалина и Приморья сейчас нет

Губернатор напомнил, что для этого необходимо волеизъявление жителей обоих регионов.

Вопрос объединения Приморского края с Сахалинской областью должны поднимать сами жители этих субъектов РФ, а на данный момент к этому нет предпосылок, заявил глава Приморья Олег Кожемяко.

— Это, прежде всего, волеизъявление жителей, причём двух регионов. Сначала — инициативная группа, которая потом обращается в избирательную комиссию, потом — процедура, связанная уже непосредственно с референдумом, не менее 51% должны проголосовать. Потом ещё и президент подписывает указ. Это сложный процесс, и пока к этому нет предпосылок, — отметил Кожемяко, отвечая на вопрос о сделанном ранее заявлении по этой теме.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею о возможном объединении Сахалинской области и Приморского края. Он считает, что это внутреннее дело двух регионов.