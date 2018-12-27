Динамика хорошая. Путин отметил рост товарооборота с Арменией

Товарооборот между Россией и Арменией растёт, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с и. о. премьера Армении Николом Пашиняном в Кремле. Лидер страны отметил, что эту динамику нужно сохранять.

— В этом году за десять месяцев (товарооборот) прибавил ещё 17,5%. Динамика хорошая, нужно её сохранять, — пояснил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что у них с Пашиняном богатая и насыщенная повестка дня.

Как уже сообщал Лайф, Пашинян пригласил лидера России в Армению с официальным визитом.