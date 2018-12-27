Кожемяко заявил, что ситуация с пойманными косатками находится под контролем

Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что ситуация с белухами и косатками, находящимися на данный момент в вольерах бухты Средней, находится под контролем.

— (Этим) занимаются следственные органы и Минприроды РФ. Они должны сделать выводы о правильности или неправильности. Ситуация там под контролем, — отметил губернатор Приморья.

Напомним, в Приморье суд наложил арест на 90 белух и 11 косаток, которых нашли в бухте Средняя недалеко от Находки. На проблему с отловленными животными обратили внимание в Кремле.