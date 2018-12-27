В деле о разделе имущества Петросяна и Степаненко найдены пропавшие 67 картин

Рассмотрение дела продолжится 17 января 2019 года. Защита комика отметила, что документы о собственности сейчас активно изучаются.

В деле о разделе имущества артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко найдены ранее пропавшие документы с описью 67 картин. Об этом заявил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин во время судебного слушания, сообщает РИА "Новости".

— Мы сейчас будем знакомиться с томами, мы сдвинулись с мёртвой точки. Ранее было заявлено, что из дела пропали листы с описью картин, сегодня в представленных в материалах эти 67 картин нашлись, — сказал Жорин.

Степаненко и Петросян состояли в браке более 30 лет. О том, что они собираются разводиться, стало известно 3 августа. Практически сразу артистка заявила, что претендует как минимум на половину совместно нажитого имущества.