В Москве изъяли 5,5 тонны "красной икры" без рыбной ДНК

Мощность двух линий производства составляла от четырёх до пяти тысяч банок в день.

Полицейские в Москве пресекли деятельность подпольного цеха по производству поддельной красной икры, в которой при исследованиях не нашли ДНК рыб, в результате чего было изъято около 5,5 тонны фальсификата, говорится на сайте МВД РФ.

— Пресечена деятельность подпольного цеха по производству имитирующего красную икру продукта. Мощность двух линий составляла 4–5 тысяч банок в день. Из незаконного оборота изъято около 5,5 тонны фальсификата. Проведена проверочная закупка продукции, в образцах которой проведённым исследованием ДНК рыб не обнаружено, — уточняется в сообщении.

Готовая продукция с логотипами известных дальневосточных производителей поставлялась на рынки Центрального федерального округа.

Сейчас фальсификат изъят из оборота. Задержаны пятеро работников-нелегалов, разыскивается организатор.