"Женщина-терминатор сломалась". Актриса Макеева экстренно госпитализирована

Российская актриса Анастасия Макеева была экстренно госпитализирована после того, как почувствовала ухудшение состояния здоровья. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме", опубликовав фотографию капельниц.
Женщина-терминатор сломалась. Берегите себя
Анастасия Макеева
Никаких подробностей артистка не привела.
Анастасия Макеева известна по ролям в мюзиклах "Монте-Кристо", "Дракула", Zorro, "Иисус Христос — суперзвезда", Chicago, Mamma mia!, "Мастер и Маргарита" и других.
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