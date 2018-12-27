В МИД Австрии назвали недопустимым ущемление прав журналистов на Украине

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала недопустимым и неприемлемым притеснение СМИ на Украине. Она поясняет, что те, кто использует силу или же угрожает журналистам, должны понести наказание.

— Я отмечаю с серьёзной озабоченностью те условия, в которых оказываются украинские и международные СМИ, — приводит слова Кнайль пресс-служба австрийского МИД.

Кроме того, посла Украины в Австрии пригласили в МИД, чтобы он объяснил необоснованный отзыв аккредитации у журналистов, освещающих события в Донбассе.

Как уже сообщал Лайф, репортёр австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц признался, что опасается за свою жизнь на Украине. Он пожаловался на преследования со стороны вооружённых националистов и призвал прекратить "молчание ягнят", имея в виду ЕС и США, которые прекрасно знают, что происходит.