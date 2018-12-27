Более 25 тысяч человек прошли в финал студенческой олимпиады "Я профессионал"

Заключительный этап пройдёт очно более чем в 50 городах страны в конце января — начале февраля.

Более 25 тысяч человек справились с заочным тестированием студенческой олимпиады "Я профессионал" и вышли в финальный этап проекта. Об этом информирует пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

В этом году олимпиада проходит по 54 направлениям, заявки на участие подали 524 тысячи человек.

— За призы будут бороться 25 тысяч студентов. Это в 2,5 раза больше, чем в том году, что говорит о востребованности подобных соревнований, — приводит пресс-служба комментарий замглавы АНО Владислава Даванкова.

Организаторы отметили, что по итогам олимпиады в прошлом году "в заключительный этап прошли 9,8 тысячи человек".

— Теперь участникам предстоит доказать свой профессионализм, выполнив задания, максимально приближённые к практике и отвечающие запросам работодателей. Наша страна богата талантами, и олимпиада открывает перед ними перспективы в карьере и образовании, позволяет заявить о себе, — отметил Даванков.

Как добавили в пресс-службе, заключительный этап пройдёт очно более чем в 50 городах страны в конце января — начале февраля 2019 года.

По словам руководителя олимпиады Валерии Касамары, наибольшей популярностью у конкурсантов пользуется направление "Строительство".