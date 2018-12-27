Последние дни года в Москве будут пасмурными и чуть снежными

Никаких опасных явлений и экстремальных снегопадов в ближайшие сутки в столице не предвидятся.

"Великолепная" погода и большие сугробы ожидают москвичей в последние дни декабря, новогоднюю ночь и в начале января. Об этом в беседе с Лайфом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Погода великолепная и в ближайшие дни, и, самое главное, в новогоднюю ночь на начало следующего года. В атмосфере правит бал циклоническая депрессия. Слово депрессия — это всего лишь слабо выраженный циклон, который и будет определять пасмурную погоду. С неба будет сыпать каждый день, такие небольшие осадки в виде слабого снега, — сказал Тишковец.

Он добавил, что никаких опасных явлений и экстремальных снегопадов в ближайшие дни в столице не будет, а температура опустится чуть ниже нормы.

— В дневные часы столбики термометров будут колебаться от минус 6 до минус 1, ночью — от минус 9 до минус 14. Ну и 31 декабря уже будет минус 4 — минус 9 днём, а в новогоднюю ночь — от минус 7 до минус 12, тоже с небольшим снежком, с хорошими запасами снега. Вообще у нас сейчас снега около 30 сантиметров с опережением климатического графика почти на месяц. Такие сугробы бывают в столичном регионе не чаще одного раза в пять лет, — заключил Тишковец.