"Мой горшок с детства стоял в Ялте". Лолита оправдалась за свои слова о Крыме

По словам артистки, на полуостров она выезжала без разрешения Киева, так как является россиянкой с 1987 года.

Российская певица Лолита Милявская прокомментировала своё заявление о том, что для неё Крым "остаётся украинским". Исполнительница порекомендовала посмотреть полное интервью, а не читать вырванные из контекста фразы.

Она пояснила, что на полуостров выезжала без разрешения Киева, так как является россиянкой с 1987 года, а в детстве очень много времени проводила в Крыму, когда он был частью Украины.

— Мой горшок с детства стоял в Ялте... Я там выросла, у родителей была трёхкомнатная квартира... Это моё внутреннее ощущение, для меня это была Украина, — приводит RT слова Милявской.

Исполнительница также выразила надежду, что российско-украинский конфликт скоро закончится, и поблагодарила Москву за уважение к жителям Крыма, которые говорят на украинском языке.

— Когда я была маленькой, Крым был Украиной, в этом нет политики. Это часть моей жизни, я не думала, что когда-нибудь Украина будет иметь такую вражду с Россией, — продолжила артистка.

Ранее Милявская в интервью каналу "Крючок TV" заявила, что для неё Крым "по-прежнему Украина в душе" и, когда приезжает на полуостров, поёт песни на украинском языке.