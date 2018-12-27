"Сначала не поверил". Украинский политолог Ковтун попал в базу "Миротворца"

Украинский политолог Вячеслав Ковтун выразил мнение, что организаторы "Миротворца" могли включить его в базу, чтобы увеличить число упоминаний о себе в СМИ. Об этом он сказал в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Политолог подчеркнул, что сначала не поверил в то, что его включили в список врагов Украины. Когда он осознал, что действительно оказался в базе "Миротворца", у него, по его словам, наступило состояние шока.

— Первая мысль классическая: бей своих, чтобы чужие боялись. Потом, думаю, там есть Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко. А если кого-то из них выберут президентом, то их вычеркнут из базы и что с ней тогда станет, — отметил политолог.

Скандальный сайт "Миротворец" существует с 2014 года.