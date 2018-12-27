Первоклассница из Петербурга в одиночку уехала на поезде к Деду Морозу

Бабушка девочки рассказала, что они вместе опаздывали на поезд, но женщина оказалась на перроне слишком поздно.

Первоклассница из Санкт-Петербурга в одиночку уехала на поезде на встречу к Деду Морозу в Великий Устюг. Об этом сообщает газета КП со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

— Жительница Петербурга сообщила в полицию, что её внучка одна, без документов едет в поезде Санкт-Петербург — Микунь, — рассказали в МВД.

Бабушка и внучка вместе опаздывали на поезд, и, когда до отправления оставалось всего несколько минут, женщина попросила таксиста довести девочку до перрона, однако мужчина решил, что вдобавок поможет школьнице зайти в вагон.

Бабушка пришла к поезду, когда он уже тронулся. Она обратилась к транспортным полицейским. На станции Волховстрой сотрудники отделения по делам несовершеннолетних встретили ребёнка, и через пару часов девочка воссоединилась со своей бабушкой. После этого они продолжили своё путешествие.

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