Взрыв произошёл в троллейбусе в Виннице, есть пострадавшие

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Взрыв произошёл в троллейбусе в Виннице, есть пострадавшие

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Фото: © РИА Новости

Из-за разгерметизации внутреннего заднего колеса транспортного средства сорвало крышку нижнего люка, рассказали в полиции.

Взрыв прогремел в троллейбусе в Виннице. По данным Нацполиции Украины, ранения получили три человека.

Инцидент произошёл утром 27 декабря на Соборной улице. Во время движения троллейбуса из-за разгерметизации внутреннего заднего колеса сорвало крышку нижнего люка.

<p>Фото: © <a href="https://vn.npu.gov.ua/news/novini/policziya-vidkrila-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-travmuvannya-pasazhiriv-trolejbusu/" target="_blank">Нацполиция Украины</a></p>

Двое из трёх пострадавших после обследования врачами скорой помощи отказались от госпитализации. Ещё один человек доставлен в больницу с подозрением на перелом ноги.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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