Взрыв произошёл в троллейбусе в Виннице, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в троллейбусе в Виннице. По данным Нацполиции Украины, ранения получили три человека.
Инцидент произошёл утром 27 декабря на Соборной улице. Во время движения троллейбуса из-за разгерметизации внутреннего заднего колеса сорвало крышку нижнего люка.
Двое из трёх пострадавших после обследования врачами скорой помощи отказались от госпитализации. Ещё один человек доставлен в больницу с подозрением на перелом ноги.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
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