Взрыв произошёл в троллейбусе в Виннице, есть пострадавшие

Из-за разгерметизации внутреннего заднего колеса транспортного средства сорвало крышку нижнего люка, рассказали в полиции.

Взрыв прогремел в троллейбусе в Виннице. По данным Нацполиции Украины, ранения получили три человека.

Инцидент произошёл утром 27 декабря на Соборной улице. Во время движения троллейбуса из-за разгерметизации внутреннего заднего колеса сорвало крышку нижнего люка.

Двое из трёх пострадавших после обследования врачами скорой помощи отказались от госпитализации. Ещё один человек доставлен в больницу с подозрением на перелом ноги.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".