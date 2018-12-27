Кириенко заказал супруге к новогоднему столу гуся с яблоками

Оказывается, оливье, сельдь под шубой и шампанское не у всех являются главными застольными хитами.

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко будет отмечать Новый год в кругу семьи. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом. А вот ответить на вопрос о главном блюде, без которого не обходится ни один праздничный стол в их доме, Кириенко помогла его супруга Мария. Сперва вспомнить застольный хит паре не удавалось, но потом вариант родился. И это, кстати, не оливье.

— Я, например, очень люблю гуся с яблоками, — признался первый замглавы президентской администрации. — Вот если бы гуся запечь... — мечтательно добавил он.

Кириенко пошутил, что надеется, супруга услышала его ответ на этот вопрос.

А вот рассказать о своей новогодней мечте он оказался пока не готов.

— У меня ещё несколько дней есть! Ещё помечтаю, — сказал Кириенко.

Глава СВР Сергей Нарышкин в беседе Лайфом также поделился планами на Новый год. Встречать 2019-й он намерен в Москве, поскольку "разведка работает без выходных".