"Разведка работает без выходных". Нарышкин поделился планами на Новый год

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с Лайфом поделился планами на Новый год. В частности, встречать 2019-й он намерен в Москве, поскольку "разведка работает без выходных".
— В новогоднюю ночь буду в Москве, никуда не уеду, разведка работает без выходных. Материалы поступают со всех континентов, ну, может, кроме Антарктиды. Материалы требуют обработки, анализа, — сказал Нарышкин.
Отвечая на вопрос, что будет на его праздничном столе, Нарышкин ответил: "Основные традиционные блюда".
— Я очень спокоен, будут все основные традиционные блюда. И селёдка под шубой, и оливье, и бокал шампанского, — подчеркнул он.
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