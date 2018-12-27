"Разведка работает без выходных". Нарышкин поделился планами на Новый год

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с Лайфом поделился планами на Новый год. В частности, встречать 2019-й он намерен в Москве, поскольку "разведка работает без выходных".

— В новогоднюю ночь буду в Москве, никуда не уеду, разведка работает без выходных. Материалы поступают со всех континентов, ну, может, кроме Антарктиды. Материалы требуют обработки, анализа, — сказал Нарышкин.

Отвечая на вопрос, что будет на его праздничном столе, Нарышкин ответил: "Основные традиционные блюда".

— Я очень спокоен, будут все основные традиционные блюда. И селёдка под шубой, и оливье, и бокал шампанского, — подчеркнул он.