Можем спать спокойно. Глава ФСБ рассказал, где будет отмечать Новый год

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Можем спать спокойно. Глава ФСБ рассказал, где будет отмечать Новый год

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Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников в беседе с Лайфом сообщил, что Новый год он будет встречать как и дома, так и на работе. По его словам, для спецслужб любые праздники — это трудовые будни.

— Дома, как всегда, и на работе (праздновать Новый год. — Прим. ред.), — сказал Бортников.

На уточняющий вопрос, будет ли он работать 31 декабря, Бортников ответил утвердительно и отметил, что затем поедет домой.

— Ну и в зависимости от того, как будет складываться обстановка. У нас, как всегда, праздники — это трудовые будни. Мы работаем, — продолжил он.

Бортиков также отметил, что "россияне могут спать спокойно".

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