Скворцова: Эмоции в Новый год не должны зависеть от количества выпитого алкоголя

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответила на вопрос журналиста Лайфа о том, что делать россиянам утром 1 января, которые почувствуют себя плохо после бурного празднования Нового года.
— Я бы посоветовала, чтобы всем утром было хорошо, — рассмеялась глава ведомства. — Чтобы эмоции не зависели напрямую от количества выпитого, чтобы эмоции рождал сам праздник и общение с самими близкими.
Она также ответила на вопрос о традициях, которых придерживается на Новый год, и о том, что для неё является непререкаемым символом этого праздника.
У меня традиция — встречать Новый год всегда дома, с близкими. Это мои родители, дети, а теперь и первоклассник-внук. <...> Я не мыслю Новый год без ёлки и шампанского
Вероника Скворцова
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