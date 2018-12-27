Скворцова: Эмоции в Новый год не должны зависеть от количества выпитого алкоголя

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответила на вопрос журналиста Лайфа о том, что делать россиянам утром 1 января, которые почувствуют себя плохо после бурного празднования Нового года.

— Я бы посоветовала, чтобы всем утром было хорошо, — рассмеялась глава ведомства. — Чтобы эмоции не зависели напрямую от количества выпитого, чтобы эмоции рождал сам праздник и общение с самими близкими.

Она также ответила на вопрос о традициях, которых придерживается на Новый год, и о том, что для неё является непререкаемым символом этого праздника.