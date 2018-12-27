Любви и счастья! Путин обратился к россиянам на предновогоднем вечере

Мероприятие с участием лидера страны прошло не в традиционном формате, а в стенах театра.

Президент России Владимир Путин посетил торжественный предновогодний вечер в Большом театре и со сцены обратился к жителям страны. По словам главы государства, уходящий 2018 год был особенным и разным для каждого человека.

— Но всё же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне. Я имею в виду и внутриполитические события и реализацию значимых проектов, событий: Крымских мост, чемпионат мира по футболу, — сказал Путин.

Кроме того, президент выразил признательность российским военнослужащим за отвагу и мужество, а также за "профессиональные действия в России на учениях и при выполнении боевых задач за рубежом".

Путин не оставил без внимания и благодарности российских медиков и учителей.

— Мы готовы вместе уверенно идти вперёд, отвечать на любые вызовы, решать прорывные задачи, добиваться успеха во благо России и народа, — сказал глава государства.

В заключение Путин пожелал всем россиянам "здоровья, счастья, мира и процветания великой Родины".