"Не отпрашиваясь". Пескову пришлось "сбежать" с работы ради премьеры шоу Навки

Олимпийская чемпионка выступила и продюсером ледового мюзикла "Аленький цветочек", и исполнила в нём главную роль.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раньше времени покинул президентский приём в Большом театре, чтобы поддержать свою супругу Татьяну Навку на премьере ледового мюзикла "Аленький цветочек". Как признался представитель Кремля, чтобы успеть к началу шоу, ему пришлось устроить небольшой "побег" с работы.

— Сбежал, не отпрашиваясь, — пошутил в беседе с журналистами Песков.

Он добавил, что ждёт от представления незабываемых эмоций, поскольку из-за репетиций при подготовке шоу пара успела заскучать друг по другу.

— Судя по тому, сколько я не видел свою жену, это должно быть что-то фееричное, — заверил он.

Премьерный показ мюзикла на льду "Аленький цветочек" состоится во дворце спорта "Мегаспорт". Продюсером шоу выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Она же исполнит в нём главную роль.