Скончался журналист-международник Алексей Букалов

Российский журналист-международник Алексей Букалов, на протяжении многих лет возглавлявший представительство ТАСС в Италии и Ватикане, умер на 79-м году жизни в Риме.

Букалов родился в Ленинграде в 1940 году. Он начинал карьеру как дипломат, а в конце 1980-х стал журналистом. В 1991 году он возглавил итальянское представительство ТАСС.

Букалов стал первым российским журналистом, которые могли сопровождать понтификов в ходе их поездок за рубеж. Он был в пуле понтификов более двадцати лет и даже написал книгу "С понтификами по белу свету".

Также Букалов изучал творчество поэта Александра Пушкина. Он написал две книги, посвящённые классику.