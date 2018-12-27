Матвиенко заявила, что власти примут все меры для роста зарплат россиян

Она отметила, что, по предварительным данным, рост экономики составит 1,8 процента и это является позитивной тенденцией

Российские власти примут все меры для обеспечения роста зарплат жителей страны. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Это, пожалуй, самая больная проблема. И сегодня будут приниматься все меры для того, чтобы и рост заработной платы вывести на развитие, — сказала Матвиенко.

Он добавила, что, по предварительным данным, рост экономики составит 1,8 процента и это является позитивной тенденцией, а инфляция сохранена на уровне чуть более четырёх процентов.

Также, по словам Матвиенко, в следующем году начнётся активная реализация 12 национальных проектов, которая "потребует и некоторого уточнения законодательства". Например, это касается развития цифровой экономики, отметила спикер.