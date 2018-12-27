Российские дипломаты рассказали подробности нападения на прихожан церкви в Вене

Посольство России в Австрии выясняет, нет ли россиян среди пострадавших в результате нападения на церковь в Вене, пишет РИА "Новости".

— По доступной на данный момент информации, все пострадавшие в результате нападения неизвестных являются служителями католической церкви. Речь, по предварительным данным, идёт об ограблении, — сообщил агентству пресс-атташе дипмиссии Булат Хайдаров.

Как ранее писал Лайф, неизвестные напали на прихожан церкви в 21-м районе австрийской столицы. Преступники ограбили верующих и скрылись. По разным данным, тяжело ранены от 8 до 15 человек.