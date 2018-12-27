"Задыхаются в вольерах". Собак бросили умирать под снегом в казанском приюте

Несколько волонтёров попытались откопать ещё не погибших животных, но поняли, что без помощи других людей и техники их не спасти.

Волонтёры в Казани призвали всех неравнодушных помочь вызволить собак из приюта, засыпанного снегом. Они заявили, что в вольерах заблокированы сто животных и если никто не откликнется, им остаётся жить несколько часов.

— Вчера несколько волонтёров выезжали на место, пытались откопать живых ещё собак. Но без техники и большого количества людей это невозможно, — написали волонтёры в соцсети "ВКонтакте".

Сообщается, что приют расположен в 70 километрах от города. В этих местах три дня подряд шёл буран, из-за которого всё вокруг завалило снегом высотой несколько метров.