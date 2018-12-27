Суд в Москве продлил арест обвиняемому в госизмене россиянину

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста россиянину В. Моргунову, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, суд продлил срок ареста украинцу Константину Давыденко, который был задержан в Симферополе. Он обвиняется в шпионаже по заданию спецслужб Украины.

По информации правоохранителей, Давыденко собирал сведения о деятельности частей и соединений Вооружённых сил РФ и силовых ведомств, представляющие гостайну.