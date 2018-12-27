Украина передала России тело погибшего в плену российского добровольца

Планируется, что Валерия Иванова похоронят 29 декабря в городе Северодвинске Архангельской области, где живут его родители.

Украина передала России тело погибшего в украинской тюрьме российского добровольца Валерия Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родиона Мирошника.

— Гроб с телом бойца Народной милиции ЛНР Валерия Иванова, взятого в плен украинскими силовиками, осуждённого украинским судом и затем убитого в Драгобычской колонии (Львовская область), пересёк украинско-белорусскую границу, затем и белорусско-российскую и сейчас уже находится на территории России, — сказал он.

По его словам, планируется, что Иванова похоронят 29 декабря в Северодвинске Архангельской области, где живут его родители. Мирошник добавил, что на траурное мероприятие прибудет делегация из Луганской Народной Республики.

Ранее на Украине заверили, что российский доброволец в тюрьме умер случайно, однако в Министерстве иностранных дел России допустили, что Иванов мог быть убит. По крайней мере об этом говорят серьёзные повреждения, в том числе перелом четырёх рёбер и закрытая черепно-мозговая травма.

Известно, что Иванов был включён Киевом в список для обмена пленными.