Мун Чжэ Ин поздравил Путина и россиян с Новым годом на русском языке

Президент Южной Кореи также предложил продолжить совместную работу в следующем году.

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин поздравил президента России и граждан РФ с наступающим Новым годом на русском языке. Сообщение опубликовано на его официальной странице в "Твиттере".

— Уважаемый Владимир Владимирович и уважаемые граждане Российской Федерации! Я с радостью вспоминаю наши встречи и ценные дружеские моменты, — говорится в сообщении.

Он выразил надежду, что Россия будет с Южной Кореей на пути к миру и процветанию, и предложил продолжить совместную работу в следующем году.

Мун Чжэ Ин также пожелал российскому лидеру и народу России крепкого здоровья, удачи, счастья и процветания на годы вперёд.