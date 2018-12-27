Мун Чжэ Ин поздравил Путина и россиян с Новым годом на русском языке

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин поздравил президента России и граждан РФ с наступающим Новым годом на русском языке. Сообщение опубликовано на его официальной странице в "Твиттере".
— Уважаемый Владимир Владимирович и уважаемые граждане Российской Федерации! Я с радостью вспоминаю наши встречи и ценные дружеские моменты, — говорится в сообщении.
Он выразил надежду, что Россия будет с Южной Кореей на пути к миру и процветанию, и предложил продолжить совместную работу в следующем году.
Мун Чжэ Ин также пожелал российскому лидеру и народу России крепкого здоровья, удачи, счастья и процветания на годы вперёд.
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