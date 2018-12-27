Сне-гу-роч-ка! Полсотни внучек Деда Мороза прошли парадом по центру Москвы

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Сне-гу-роч-ка! Полсотни внучек Деда Мороза прошли парадом по центру Москвы

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Фото: © РИА "Новости"/Кирилл Каллиников

Парад Снегурочек состоялся на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве. Около 50 девушек прошли от Тверской площади до пересечения улиц Рождественка и Кузнецкий Мост.

Шествие возглавили Деды Морозы с музыкальными инструментами в руках. Необычный оркестр исполнил самые знаменитые новогодние мелодии. Лайф вёл прямую трансляцию парада.

— Я в параде участвую не первый раз. Начала готовиться за несколько дней, сама сделала себе кокошник, — рассказала РИАМО одна из участниц.

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