Американский самолёт провёл разведку у берегов Крыма

Самолёт Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V провёл разведку у берегов побережья Крыма. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в "Твиттере".
10:35 мск. pic.twitter.com/A5GgMxNM84— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 декабря 2018 г.
По данным портала, самолёт провёл "разведполёт вдоль российского побережья Чёрного моря". Борт вылетел из Греции, а затем вернулся на аэропорт базирования.
Кроме того, подобный самолёт, вылетевший с авиабазы Милденхолл, провёл разведку у границ Калининградской области и Белоруссии.
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