Американский самолёт провёл разведку у берегов Крыма

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Американский самолёт провёл разведку у берегов Крыма

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Самолёт Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V провёл разведку у берегов побережья Крыма. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в "Твиттере".

По данным портала, самолёт провёл "разведполёт вдоль российского побережья Чёрного моря". Борт вылетел из Греции, а затем вернулся на аэропорт базирования.

Кроме того, подобный самолёт, вылетевший с авиабазы Милденхолл, провёл разведку у границ Калининградской области и Белоруссии.

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