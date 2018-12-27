Турция c 1 января 2019 года введёт налог на безопасность для всех туристов

Турция с 1 января следующего года введёт налог на безопасность. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, он коснётся абсолютно всех пассажиров. Таким образом Анкара усиливает меры безопасности во всех аэропортах страны.

Оплачивать налог обязаны все граждане, в том числе Турции, вне зависимости от возраста. Изначально планировалось ввести сбор в размере трёх евро, но глава управления государственных аэропортов настоял, чтобы налог снизили до 1,5 евро.

Такое решение было неожиданным для бизнеса в сфере туризма, поскольку этот сбор не учитывался при продаже туров на курорты Турции.