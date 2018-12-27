Песков посоветовал не ждать сюрпризов от новогоднего обращения Путина

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Песков посоветовал не ждать сюрпризов от новогоднего обращения Путина

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Фото: © L!FE / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался журналистам, что от новогоднего обращения российского лидера Владимира Путина не ожидает никаких неожиданностей.

— Пока надеемся, что обращение будет традиционное, — сказал он.

Напомним, обычно обращения Путина записываются на территории Кремля либо в непосредственной близости.

Ранее Лайф писал, что глава государства на предновогоднем вечере в Большом театре пожелал жителям России "здоровья, счастья, мира и процветания великой Родины".

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