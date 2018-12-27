Песков посоветовал не ждать сюрпризов от новогоднего обращения Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался журналистам, что от новогоднего обращения российского лидера Владимира Путина не ожидает никаких неожиданностей.
— Пока надеемся, что обращение будет традиционное, — сказал он.
Напомним, обычно обращения Путина записываются на территории Кремля либо в непосредственной близости.
Ранее Лайф писал, что глава государства на предновогоднем вечере в Большом театре пожелал жителям России "здоровья, счастья, мира и процветания великой Родины".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени